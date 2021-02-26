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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 83.3 طن أعلاف فاسدة في الإسماعيلية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وتمكنت الجهود في مجال حماية الثروة الزراعية، من ضبط (مصنع – 3 متاجر بدون ترخيص، 3 سيارات) بمضبوطات بلغت (83،8 طن أعلاف- 2،3 طن أسمدة "مجهولة المصدر وبدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومحظور تداولها بالأسواق ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية") بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

ونجحت الجهود في مجال حماية البيئة في ضبط مصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بمضبوطات بلغت (4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) وفي مجال التفتيش البيئي تم ضبط (منشأة صناعية بنطاق مديرية أمن القاهرة).. لوجود مخالفات أبرزها (عدم وجود "سجل بيئي – موافقة بيئية للنشاط – مخزن مخلفات خطرة).

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات من ضبط 23 سيارة، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفي مجال مكافحة التلوث الهوائي تم ضبط 11 مكمورة فحم مخالفة بنطاق مديرية أمن القليوبية بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 25 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط 7 وحدات نهرية مخالفة قانون الملاحة الداخلية، بنطاق المنطقة المركزية.

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