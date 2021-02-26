حملة أمنية موسعة ضد شبكة من النازيين الجدد في 3 ولايات ألمانية

شنت السلطات الألمانية حملة أمنية موسعة ضد شبكة من النازيين الجدد في ثلاث ولايات ألمانية.وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية تورينجن صباح اليوم الجمعة، أن حملة التفتيش والمداهمات شملت ولايات تورينجن وسكسونيا-أنهالت وهيسن للاشتباه في الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال على نطاق واسع.وشارك في المهمة أكثر من 500 فرد من عناصر الشرطة، بينهم قوات خاصة.وبحسب بيانات المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية تورينجن، تم تفتيش 27 منزلا ومكتبا في ولاية تورينجن وحدها منذ ساعات الصباح الأولى.وبحسب بيانات الشرطة، تم اعتقال ثمانية مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 24 و55 عاما خلال الحملة.وأوضحت الشرطة أن الهدف من الحملة كان البحث على أدلة، مثل سيارات أو ممتلكات عالية القيمة، يمكن أن تكون مرتبطة بالإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.