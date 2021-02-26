غدًا.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات «الصحفيين»

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اجتماع لها غدًا السبت؛ لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات المقررة الجمعة المقبلة.وكان الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أعلن أن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل.وتقدم أيمن مصطفى الصحفي بجريدة الصباح المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"بدعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات النقابة بسبب انتشار فيروس كورونا، مطالبًا بتأجيلها لحين انتهاء تلك الجائحة