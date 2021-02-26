بقرار من بايدن.. أمريكا تقصف فصائل إيرانية في سوريا

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة جوية استهدفت هيكلًا تابعًا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا.وكشف مسؤولون أمريكيون لوكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن، أعطى موافقته لشن غارة على الفصيل الإيراني في سوريا.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن ارتفاع القتلى في القصف الأمريكي إلي 22 مقاتلًا مواليًا لإيران في غارات بسوريا.وتأتي الضربة الأمريكية عقب سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.وأفادت المصادر بأن استهداف الفصيل الإيراني في سوريا مرتبط بالهجمات على أهداف أمريكية في العراق.من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الغارة رسالة واضحة بأن بايدن سيتحرك لحماية الأمريكيين والتحالف.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الغارة دمرت عدة مواقع تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.واكد البيان أن الغارة تأتي بمثابة رد على استهداف التحالف والأمريكيين في العراق.وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إنه «بناء على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية مساء الخميس ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرق سوريا».وتابع المتحدث «سيعمل الرئيس بايدن على حماية الجنود الأمريكيين وقوات التحالف كما أننا تحركنا على نحو محسوب يهدف لعدم تصعيد الوضع في كل من شرق سوريا والعراق»، وفقًا لـ«رويترز».