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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: إطلاق نظام «شاشات» جديد لتنظيم إدخال بيانات الناتج المحلي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:10 ص
الدكتور أحمد كمالي
الدكتور أحمد كمالي
أميرة ممدوح
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عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع السادس للأمانة الفنية للجنة مراجعة إحصاءات الناتج المحلى الإجمالي، برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط؛ وذلك لمناقشة الوضع الخاص بمراجعة الاحصاءات الخاصة بالحسابات القومية وعرض ما تم إنجازه، بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية، وممثلي الجهات المعنية والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي، والرقابة الإدارية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة السياحة، والاتحاد العام للغرفة التجارية.

وأكد الدكتور أحمد كمالي، على أهمية التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، موضحًا اهتمام القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة أعمال اللجنة وحل كل المشكلات التي تواجهها، متابعًا أن تحسين عملية حساب الناتج المحلي يعد أولوية قومية، موضحًا أهمية وجود بيانات دقيقة ومتوفرة بصفة منتظمة وغير متأخرة حتى يتمكن متخذي القرار من اتخاذ سياسات صحيحة قائمة على الأدلة.

وأعلن «كمالي» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصدد إطلاق نظام شاشات جديد بكل الجهات المعنية، في إطار تحقيق عملية التحول الرقمي والميكنة، وذلك لتنظيم عملية إدخال بيانات الحسابات القومية الواردة من الجهات، ودعم سرعة الحصول على البيانات مع تقليل نسبة الخطأ، وسيتم تسجيل أي تأخيرات عن تدوين البيانات المطلوبة.

وأشار إلى أهمية تحديث الرقم القياسي للصناعات التحويلية مع مراعاة تمثيله للقطاعات الفرعية وأحجام الشركات المختلفة، باعتبار قطاع الصناعات التحويلية يمثل قرابة 30% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن برنامج الاصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة يستهدف تعزيز وزيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية.

كما أكد على أهمية إصدار الرقم القياسي للإنتاج الزراعي نظرًا لأهميته الشديدة لقياس ناتج نشاط الزراعة، خاصة مع توافر العديد من المشروعات القومية والضخمة في الانتاج الزراعي.

ولفت إلى قطاع المطاعم والفنادق موضحًا أهمية تدقيق بياناته، حيث كان هناك ما يعرف بالحساب الفرعي للسياحة "Tourism Satellite Accounts" وكانت مصر رائدة بذاك المجال، متابعًا أنه تم عقد اجتماع قريبًا مع وزير السياحة لإعادة تفعيل هذا الحساب والذي يتابع ليس فقط السياحة الوافدة، بل والسياحة الداخلية أيضًا.

وتابعت اللجنة في اجتماعها السادس الموقف التنفيذي لخطة العمل حول موقف البيانات التي تم الاتفاق على الحصول عليها في ضوء أعمال اللجنة، وكذلك تحديث الرقم القياسي للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مناقشة إصدار الرقم القياسي للإنتاج الزراعي النصف سنوي، وكذا المؤشرات المستخدمة لقياس نشاط المطاعم والفنادق، كما تطرقت اللجنة إلى مناقشة إصدار رقم قياسي للتبادل التجاري، وتطوير عملية إدخال بيانات الحسابات القومية (نظام الشاشات).
«التخطيط»: إطلاق نظام «شاشات» جديد لتنظيم إدخال بيانات الناتج المحلي
«التخطيط»: إطلاق نظام «شاشات» جديد لتنظيم إدخال بيانات الناتج المحلي
«التخطيط»: إطلاق نظام «شاشات» جديد لتنظيم إدخال بيانات الناتج المحلي
«التخطيط»: إطلاق نظام «شاشات» جديد لتنظيم إدخال بيانات الناتج المحلي

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