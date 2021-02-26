حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 26 فبراير 2021

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: هذا اليوم يعتمد الجميع على كل كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.عاطفيًا: إخلاصك يشرق من خلال أي شئ تعمله، وهذا ما يجذب الشريك إليك في كل الحالات.صحيًا: عنوان المرحلة الحالية الحذر والانتباه فى الوضع الصحي.مهنيًا: إذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة.عاطفيًا: إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام.صحيًا: لا تعر انتقادات الآخرين انتباه ولا تدعها تثير أعصابك.مهنيًا: قد لا تجلس في مكتبك كثيرًا اليوم وتضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.عاطفيًا: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.صحيًا: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك.مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر.صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.مهنيًا: يلف الغموض مستقبلك المهني، لكن ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها.عاطفيًا: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريبًا.صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراب وانزعاج.مهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي مشكلة تعترض طريقك.عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حساس أكثر من اللزوم، لكنه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصور.صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، القرار بيدك.مهنيًا: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح.عاطفيًا: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.صحيًا: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب.العقربمهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.عاطفيًا: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.مهنيًا: كن حذرًا وذكيا وواجه المستجدات بحكمة.عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك.صحيًا: تناول بعض الخضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.مهنيًا: إرادتك القوية وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.عاطفيًا: اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا، خاصة بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة.صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين.مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما.صحيًا: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيtة يستحسن أن تشاهد أفلام الرعب وحدك.مهنيًا: يوم التعاون والدعم وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك.عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد في الشتاء.