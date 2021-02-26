حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 26 فبراير 2021
الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:43 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: هذا اليوم يعتمد الجميع على كل كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.
عاطفيًا: إخلاصك يشرق من خلال أي شئ تعمله، وهذا ما يجذب الشريك إليك في كل الحالات.
صحيًا: عنوان المرحلة الحالية الحذر والانتباه فى الوضع الصحي.
الثور
مهنيًا: إذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة.
عاطفيًا: إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام.
صحيًا: لا تعر انتقادات الآخرين انتباه ولا تدعها تثير أعصابك.
الجوزاء
مهنيًا: قد لا تجلس في مكتبك كثيرًا اليوم وتضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.
عاطفيًا: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.
صحيًا: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك.
السرطان
مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر.
صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.
الأسد
مهنيًا: يلف الغموض مستقبلك المهني، لكن ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها.
عاطفيًا: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريبًا.
صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراب وانزعاج.
العذراء
مهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي مشكلة تعترض طريقك.
عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حساس أكثر من اللزوم، لكنه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصور.
صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، القرار بيدك.
الميزان
مهنيًا: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح.
عاطفيًا: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.
صحيًا: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب.
العقرب
مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
عاطفيًا: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.
صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.
القوس
مهنيًا: كن حذرًا وذكيا وواجه المستجدات بحكمة.
عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك.
صحيًا: تناول بعض الخضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.
الجدي
مهنيًا: إرادتك القوية وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.
عاطفيًا: اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا، خاصة بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة.
صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين.
الدلو
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيtة يستحسن أن تشاهد أفلام الرعب وحدك.
الحوت
مهنيًا: يوم التعاون والدعم وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك.
عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.
صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد في الشتاء.
الحمل
مهنيًا: هذا اليوم يعتمد الجميع على كل كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.
عاطفيًا: إخلاصك يشرق من خلال أي شئ تعمله، وهذا ما يجذب الشريك إليك في كل الحالات.
صحيًا: عنوان المرحلة الحالية الحذر والانتباه فى الوضع الصحي.
الثور
مهنيًا: إذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة.
عاطفيًا: إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام.
صحيًا: لا تعر انتقادات الآخرين انتباه ولا تدعها تثير أعصابك.
الجوزاء
مهنيًا: قد لا تجلس في مكتبك كثيرًا اليوم وتضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.
عاطفيًا: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.
صحيًا: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك.
السرطان
مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر.
صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.
الأسد
مهنيًا: يلف الغموض مستقبلك المهني، لكن ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها.
عاطفيًا: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريبًا.
صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراب وانزعاج.
العذراء
مهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي مشكلة تعترض طريقك.
عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حساس أكثر من اللزوم، لكنه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصور.
صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، القرار بيدك.
الميزان
مهنيًا: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح.
عاطفيًا: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.
صحيًا: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب.
العقرب
مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
عاطفيًا: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.
صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.
القوس
مهنيًا: كن حذرًا وذكيا وواجه المستجدات بحكمة.
عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك.
صحيًا: تناول بعض الخضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.
الجدي
مهنيًا: إرادتك القوية وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.
عاطفيًا: اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا، خاصة بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة.
صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين.
الدلو
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيtة يستحسن أن تشاهد أفلام الرعب وحدك.
الحوت
مهنيًا: يوم التعاون والدعم وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك.
عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.
صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد في الشتاء.