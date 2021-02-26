رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 26 فبراير 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:43 ص
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: هذا اليوم يعتمد الجميع على كل كلمة من كلماتك، سترى العالم عند قدميك.
عاطفيًا: إخلاصك يشرق من خلال أي شئ تعمله، وهذا ما يجذب الشريك إليك في كل الحالات.
صحيًا: عنوان المرحلة الحالية الحذر والانتباه فى الوضع الصحي.

الثور
مهنيًا: إذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة.
عاطفيًا: إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام.
صحيًا: لا تعر انتقادات الآخرين انتباه ولا تدعها تثير أعصابك.

الجوزاء
مهنيًا: قد لا تجلس في مكتبك كثيرًا اليوم وتضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.
عاطفيًا: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.
صحيًا: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك.

السرطان
مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر.
صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الأسد
مهنيًا: يلف الغموض مستقبلك المهني، لكن ذلك لن يدوم طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها.
عاطفيًا: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريبًا.
صحيًا: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراب وانزعاج.

العذراء
مهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي مشكلة تعترض طريقك.
عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حساس أكثر من اللزوم، لكنه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصور.
صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، القرار بيدك.

الميزان
مهنيًا: العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح.
عاطفيًا: أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.
صحيًا: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب.

العقرب
مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
عاطفيًا: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.
صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.

القوس
مهنيًا: كن حذرًا وذكيا وواجه المستجدات بحكمة.
عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك.
صحيًا: تناول بعض الخضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.

الجدي
مهنيًا: إرادتك القوية وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.
عاطفيًا: اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا، خاصة بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة.
صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين.

الدلو
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيtة يستحسن أن تشاهد أفلام الرعب وحدك.

الحوت
مهنيًا: يوم التعاون والدعم وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك.
عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.
صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد في الشتاء.

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

انتحار مدرب فريق الجمباز الأمريكى فى أولمبياد 2012 بعد اتهامه بإساءة معاملة اللاعبات

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

القصة الكاملة لـ«كبير الرحيمية قبلى» فى مواجهة «التابعى»

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان

جومانا مراد تشارك فى «إيجيبت آرت» بأعمال تعرض للمرة الأولى

الخميس.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمركز المصطبة