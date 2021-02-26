لطلاب الثانوى.. كل ما تريد معرفته عن ضبط التابلت قبل الامتحان

ساعات قليلة تفصلنا عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يريد الكثير من الطلاب معرفة كافة الآليات الخاصة بضبط التابلت قبل الامتحانات.في هذا السياق حدد مسئول تطوير تكنولوجي، لموقع "الدستور"، مجموعة من الإجراءات يجب على الطالب معرفتها لضبط التابلت، والتى جاءت على النحو التالى:- إطالة زمن توقف الشاشة حتى لا تنطفئ أثناء الامتحاناضغط على الضبط ثم الشاشة ثم زمن توقف الشاشة واختار آخِر اختيار وهو 30 دقيقة.- إيقاف الضبط التلقائي للشاشةاضغط على التطبيقات ثم الضبط ثم إيقاف السطوع التلقائي.- محو بيانات التصفحفتح مستعرض جوجل كروم، ثم اضغط على الإعدادات، ثم اضغط على الخصوصية، ثم علِّم صح على كل الاختيارات ماعدا علامة الصح من أمام المتصفح الآمن، ثم أضغط على مسح بيانات التصفح، اختر جميع الأوقات ثم محو البيانات.- تحديد لغة الجهاز (العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية)اضغط على الضبط، ثم الإدارة العامة، ثم اللغة والإدخال، ثم اضغط على كلمة لغة ثم كلمة إضافة لغة.- طريقة تقسيم الشاشةاضغط على الضبط، ثم اضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على إطارات متعددة، ثم الضغط على مفتاح إجراء متعلق بعرض تقسيم الشاشة أو Split screen view ليصبح بعد ذلك مفعلًا.- التأكد من إصدار 19.11الضغط على konk manage المكتوب عليها اسم المدرسة، ثم الضغط على الثلاث شرط الموجودة بالجانب، ثم اختر about والتأكد من الإصدار 19.11، ومن يجد إصدار أقل من ذلك عليه التوجه إلى أخصائي تكنولوجيا التعليم بالمدرسة.- التأكد من أن الأندرويد 8.1اضغط على كلمة الضبط، ثم حول الجهاز اللوحي، ثم معلومات البرنامج، ثم اضغط على كلمة إصدار أندرويد 8.1.- يجب إزالة أي باسورد للتابلت سواء نقش أو حروف أو أرقام.