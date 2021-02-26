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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لطلاب الثانوى.. كل ما تريد معرفته عن ضبط التابلت قبل الامتحان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:26 ص
الامتحان
الامتحان
ريم محمود
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ساعات قليلة تفصلنا عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يريد الكثير من الطلاب معرفة كافة الآليات الخاصة بضبط التابلت قبل الامتحانات.

في هذا السياق حدد مسئول تطوير تكنولوجي، لموقع "الدستور"، مجموعة من الإجراءات يجب على الطالب معرفتها لضبط التابلت، والتى جاءت على النحو التالى:

- إطالة زمن توقف الشاشة حتى لا تنطفئ أثناء الامتحان
اضغط على الضبط ثم الشاشة ثم زمن توقف الشاشة واختار آخِر اختيار وهو 30 دقيقة.

- إيقاف الضبط التلقائي للشاشة
اضغط على التطبيقات ثم الضبط ثم إيقاف السطوع التلقائي.

- محو بيانات التصفح
فتح مستعرض جوجل كروم، ثم اضغط على الإعدادات، ثم اضغط على الخصوصية، ثم علِّم صح على كل الاختيارات ماعدا علامة الصح من أمام المتصفح الآمن، ثم أضغط على مسح بيانات التصفح، اختر جميع الأوقات ثم محو البيانات.

- تحديد لغة الجهاز (العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية)
اضغط على الضبط، ثم الإدارة العامة، ثم اللغة والإدخال، ثم اضغط على كلمة لغة ثم كلمة إضافة لغة.

- طريقة تقسيم الشاشة
اضغط على الضبط، ثم اضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على إطارات متعددة، ثم الضغط على مفتاح إجراء متعلق بعرض تقسيم الشاشة أو Split screen view ليصبح بعد ذلك مفعلًا.

- التأكد من إصدار 19.11
الضغط على konk manage المكتوب عليها اسم المدرسة، ثم الضغط على الثلاث شرط الموجودة بالجانب، ثم اختر about والتأكد من الإصدار 19.11، ومن يجد إصدار أقل من ذلك عليه التوجه إلى أخصائي تكنولوجيا التعليم بالمدرسة.

- التأكد من أن الأندرويد 8.1
اضغط على كلمة الضبط، ثم حول الجهاز اللوحي، ثم معلومات البرنامج، ثم اضغط على كلمة إصدار أندرويد 8.1.

- يجب إزالة أي باسورد للتابلت سواء نقش أو حروف أو أرقام.

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