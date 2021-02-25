محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:16 م
حسام فهميطباعة
أعلن المهندس محمد بدوى عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، حصول محطة معالجة صرف صحى الغنيمية على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة ( tsm ).
وأضاف عسل في تصريحات له اليوم الخميس، أن المحطة حصلت على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة tsm بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادة واعتمادها من الجهة المانحة.
وأضاف عسل في تصريحات له اليوم الخميس، أن المحطة حصلت على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة tsm بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادة واعتمادها من الجهة المانحة.
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة