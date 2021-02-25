«الدبيبة» يعلن تقديم حكومة ليبيا الجديدة لرئيس البرلمان









أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إرسال مقترح لمعايير وهيكلة الحكومة الجديدة لرئاسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح احتراما للمدة الزمنية الممنوحة له حسب خريطة الطريق، التي أقرها المؤتمر السياسي، معربا عن ثقته بموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة.وأضح «الدبيبة» في كلمة له، اليوم، بشأن الحكومة الجديدة أنه راعى التوزيع العادل بشأن المناصب السيادية بين الشرق والجنوب والغرب، مؤكدا أن الشعب الليبي مؤهل لتولي هذه المسؤولية وقيادة المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه سيواصل دعم المصالحة الوطنية، كما أكد أن البرلمان سيمنح الحكومة الجديدة الثقة الأيام المقبلة.وأوضح أنه وضع فى الاعتبار الأبعاد التي عانها الشعب وعاشتها البلاد والخروج من حالة حرب ونزاع دمرت الوطن وزرعت الفرقة والانشقاق، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تريد التوافق والوحدة ومنع فرقة المؤسسات.وأضح رئيس الحكومة أنه راعى التوزيع العادل بشأن المناصب السيادية بين الشرق والجنوب وطرابلس، وأن الشعب الليبي مؤهل لهذه المسؤولية وقيادة المرحلة الحالية، وأشار إلى أنه سيواصل دعم المصالحة الوطنية بمساعدة دول الجيران والشقيقة.