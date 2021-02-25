حازم شاهين وفرقته في حفلين موسيقيين خلال مارس

يحيي الفنان حازم شاهين وفرقته الموسيقية حفلين خلال مارس المقبل أولهما في تمام الثامنة مساء يوم 4 من مارس على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أما الثاني سيكون في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 21 في الثامنة من مساء من الشهر نفسه.يذكر أن حازم شاهين عازف عود ومغن ومؤلف موسيقي مصرى من مواليد الإسكندرية بدأ دراسته للموسيقى عام ١٩٩٠ حيث تتلمذ على يد العديد من كبار الأساتذة ومنهم محمدعفيفى وعبدالمنعم عرفة، والتحق بمعهد الموسيقى العربية الذى تخرج منه بدرجة الامتياز عام ١٩٩٩، ثم درس فى بيت العود العربى مع الموسيقار نصير شمه وكان من أول الخرجين منه عام ٢٠٠٢ بدرجة امتياز ثم عمل كمعلم فى بيت العود لمدة خمس سنوات، ثم أصبح أستاذا للعود فى دار الأوبرا المصرية.فى ٢٠٠١ فاز حازم شاهين بلقب أحسن عازف عود فى الشرق الأوسط فى مسابقة العود الدولية ببيروت، وكان أصغر المشاركين فى المسابقة.