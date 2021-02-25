رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حازم شاهين وفرقته في حفلين موسيقيين خلال مارس

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:59 م
حازم شاهين
حازم شاهين
محمد مجدي
طباعة
يحيي الفنان حازم شاهين وفرقته الموسيقية حفلين خلال مارس المقبل أولهما في تمام الثامنة مساء يوم 4 من مارس على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أما الثاني سيكون في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 21 في الثامنة من مساء من الشهر نفسه.

يذكر أن حازم شاهين عازف عود ومغن ومؤلف موسيقي مصرى من مواليد الإسكندرية بدأ دراسته للموسيقى عام ١٩٩٠ حيث تتلمذ على يد العديد من كبار الأساتذة ومنهم محمدعفيفى وعبدالمنعم عرفة، والتحق بمعهد الموسيقى العربية الذى تخرج منه بدرجة الامتياز عام ١٩٩٩، ثم درس فى بيت العود العربى مع الموسيقار نصير شمه وكان من أول الخرجين منه عام ٢٠٠٢ بدرجة امتياز ثم عمل كمعلم فى بيت العود لمدة خمس سنوات، ثم أصبح أستاذا للعود فى دار الأوبرا المصرية.

فى ٢٠٠١ فاز حازم شاهين بلقب أحسن عازف عود فى الشرق الأوسط فى مسابقة العود الدولية ببيروت، وكان أصغر المشاركين فى المسابقة.

موضوعات متعلقة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

الصور

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
المزيد

الثقافة

«خرج من صالتها كبار نجوم الفن والغناء».. أسرار في حياة بديعة مصابني

السبت.. محمود مفلح في ضيافة بيت شعر بالأقصر

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت