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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

عطل يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر» عالميًا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:13 م
فيسبوك ماسنجر
"فيسبوك ماسنجر
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عانى عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "فيسبوك ماسنجر"، مساء اليوم الخميس 25 فبراير، من تعطل في عدد من خدمات التطبيق.

وأشار موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن "فيسبوك ماسنجر" عانى بصورة كبيرة من عطل تقني.

وعانى نسبة 56% من مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" من مشكلة في استقبال الرسائل، فيما واجه 32% من المستخدمين مشكلة في الاتصال بالتطبيق أصلًا، بينما فشل 11% من المستخدمين في تسجيل الدخول للتطبيق.

وتركزت الأماكن التي واجه مستخدموها مشكلة في "فيسبوك ماسنجر" في أوروبا والشرق الأوسط، ومناطق في شرق آسيا وروسيا.

ولم تصدر شركة "فيسبوك" حتى الآن بيانًا توضح فيه طبيعة العطل، أو سببه.

وعانى تطبيق "فيسبوك ماسنجر" من أكثر من عطل خلال شهر فبراير، حيث تعرض لنحو 4 أعطال فنية حتى الآن.

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