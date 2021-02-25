السبت.. 3 ملفات على مائدة اجتماع أبوشقة مع شيوخ وقيادات الوفد

يعقد بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا مشتركًا في الثانية من مساء السبت المقبل بالمقر الرئيسي للحزب في الدقي.يضم الاجتماع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة.يناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبوشقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب، وصدور قرار بشأنه.ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية، وصدور قرار بشأنه.ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها، وصدور قرار بشأنه.ونظرًا لظروف فيروس كورونا وما يستوجبه من إجراءات احترازية، فقد تقرر أن يكون دخول الحزب مقصورًا على الأعضاء المدعوين فقط لحضور الاجتماع.