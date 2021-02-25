الأعرجى: بعثة ناتو تعمل فى العراق بموافقة بغداد

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم، إن بعثة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) في العراق تعمل بموافقة الحكومة العراقية وأنها توفر دعما استشاريا للعراق، ونحن نستفيد من هذا الدعم لرفع كفاءة وقدرة قواتنا العسكرية والأمنية.وأضاف الأعرجي، خلال ندوة حوارية حول علاقة العراق مع حلف ناتو: "قواتنا العسكرية والأمنية تملك خزينا من الخبرة الميدانية، والحكومة العراقية تقيّم وضع القوات الأمنية بشكل دوري، ومع كل تطور أمني".وأوضح: "الدول تعمل وفق مصالحها ومتطلباتها الأمنية وتنطلق في ذلك من خلال قرارها السيادي، ومن الطبيعي أن يتعاون العراق مع المجتمع الدولي، لمصلحة أمن واستقرار بلدنا".وقال إن الدولة العراقية تملك السلطة، والقرار العراقي قرار سيادي، وبعثة حلف ناتو تضم استشاريين وإداريين وفنيين، وليس مقاتلين.وقال وكيل وزير الخارجية، نزار الخير الله في مداخلة خلال الندوة: "إننا نفكر بمنطق الدولة والتوازن، كون المنطقة غير مستقرة".وأضاف: "مهام حلف ناتو تقتصر على التدريب، والعراق لم يبرم أي اتفاق مع حلف ناتو، بل كانت هناك رسائل متبادلة عن حاجة العراق للدعم في مجال المشورة والتدريب.واستعرض قائد بعثة حلف ناتو في العراق الجنرال بيير أولسن مهام البعثة أن عملها استشاري وليس قتاليا وعدد أفراد حلف ناتو المتواجدون في العراق يبلغ 320 فردا هم استشاريون وإداريون وفنيون، والبعثة تعمل بموجب موافقة الحكومة العراقية.وأكد أن حلف ناتو ملتزم باحترام السيادة العراقية.