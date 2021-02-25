ضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر بالمنيا

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنيا، من ضبط صاحب محل مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة، لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية.وضُبط داخل شقة تحت الإنشاء بمحل سكنه كمية بلغت (1،712،948 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع).بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.