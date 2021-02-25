دعوى قضائية جديدة تطالب بوقف انتخابات «الصحفيين»

أقام سيد عباس الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين والتي من المقرر إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل، بسبب فيروس كورونا.وذكر عباس في دعواه التي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين ولهذا رفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.وتابع أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ حيث تم منع التجمعات حفاظًا على سلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا.