«كورونا» يمنع التنقل بين المحافظات العراقية

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يوجه بمنع التنقل بين المحافظات للحد من انتشار كورونا.هذا وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت في وقت اليوم، تسجيل 4074 إصابة جديدة في استمرار للحصيلة المرتفعة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لفيروس كورونا، إنها سجلت 4074 إصابة جديدة إلى جانب 2271 شفاء و27 حالة وفاة.وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن منذ بداية انتشار الجائحة إلى 684362 حالة بينها 627718 شفاء و13351 وفاة.ويتلقى 43293 مصابًا العلاج في المستشفيات بينهم 379 في العناية المركزة.واليوم، أشار وزير الصحة العراقي، حسن التميمي إلى أن أول وجبة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق من الصين يوم السبت المقبل.