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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الاتحاد الدولي للرماية يصل القاهرة لحضور بطولة العالم

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:05 م
فلاديمير ليسين
فلاديمير ليسين
فاتن غلاب
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وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين، ونائبه ألكسندر راتنيف، قادمين من روسيا على متن طائرة خاصة، لحضور بطولة كأس العالم للأطباق المروحية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

واستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه في مطار القاهرة الدولي، اتسقبالا رسميا بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص.

وتستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر، وتقام البطولة بمشاركة 400 رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هي "الأرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودانط، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

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