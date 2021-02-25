عون يطالب بمعالجة أضرار تسرب نفطي إسرائيلي للمياه اللبنانية

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، بإجراء مسح شامل للمياه الإقليمية اللبنانية لتحديد الأضرار الناجمة عن تسرب النفط من الشواطىء الإسرائيلية.وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحفي اليوم، إن الرئيس عون تابع "المعطيات المتوافرة عن التسرّب النفطي الذي حصل في الشواطئ بالاراضي المحتلة، والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثيره السلبي على الساحل اللبناني لاسيما بعد ظهور بقع سوداء متفرقة على الشاطئ الجنوبي وصولًا إلى الرملة البيضاء ( في بيروت)".وأشارت إلى أن عون شدد على ضرورة الكشف على الشاطئ اللبناني لتحديد الأضرار والعمل على معالجتها.