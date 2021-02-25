بايدن يلغي سلسلة من الأوامر والمذاكرات الصادرة عن ترامب

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلسلة من الأوامر والمذكرات الصادرة عن الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تؤثر على السياسات المتعلقة بالتنظيم المالي والهجرة وتمويل ما يسمى بالمدن والعمارة "الفوضوية"، وفقًل لوكالة "فرانس برس".كانت الإجراءات أحدث ما قام به بايدن لمحو إرث ترمب وإعادة ضبط مسار الأمة، دون أي تدخل من الكونغرس. في الأسبوع الأول لبايدن في المنصب وحده، أصدر 39 إجراء تنفيذيًا، ألغى الكثير منها أوامر ترمب.تشمل الأوامر التي ألغاها بايدن إجراء عام 2017 وقعه ترمب يوجه الحكومة لتبسيط اللوائح التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية، كجزء من محاولة للتراجع عن تأثير قانون دود-فرانك، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".استهدف بايدن أيضًا بعض الإجراءات التنفيذية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها ترمب خلال الأشهر الأخيرة في منصبه، والتي جادل حينها بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي أثناء تعافيه من الوباء.