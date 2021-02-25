وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021، لمساعدة الطلاب وتدريبهم قبل أداء الامتحانات الخاصة بهم، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتسبب كورونا في تعليق الدراسة في كافة المراحل التعليمية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى كورونا القاتل.

ونظرا لارتفاع عمليات البحث المستمرة على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الاعدادي، يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021، وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الاسترشادية الموحدة2021

كيفية تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الاسترشادية الموحدة

قد يهمك.. حقيقة تغير مجموع الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانية وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول 2021، والذي سيتم عقده في يوم 7 من شهر مارس، وأكدت الوزارة أن الامتحان سيكون موحد وفي ورقة واحدة يشمل جميع الأسئلة للطالب.

1 - أولًا يجب على طالب الصف الثالث الاعدادي الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو كالتالي من هنا .

2 - يقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.3 - ثم يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي ( الترم الأول 2021 ).4 - ويقوم الطالب باختيار الصف الدراسي ( من الصف الاول للصف الثالث ).5 - اختار نوع البحث الذي يريده الطالب.6 - وأخيرًا.. يقوم الطالب بتحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الاسترشادية الموحدة.