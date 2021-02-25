وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مطحن إدفو (فيديو)

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن حورس، والذي نفذته شركه بهلر السويسرية التابعة لشركة مطاحن مصر العليا.وجاء ذلك بحضور النائب مجدي حسيبو عضو مجلس الشيوخ، والنائب على البدرى عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.وتضمنت زيارة وزير التموين ومحافظ أسوان جولة تفقدية داخل المطحن للاطمئنان على الإنتاج وسير الأعمال.الجدير بالذكر أن افتتح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، العصارة الياباني داخل مصنع سكر إدفو، والتي يمر من خلالها القصب بالمراحل التالية: المرحلة الأولى التفريغ الميكانيكي والذي من خلاله يتم رفع القصب من قطارات القصب وتفريغ على السير ثم بعدها يمر بمرحلة التقطيع، والتفتيت و5 عصارات أخرى لكي يتم تركيز عصير القصب.وتتضمن زيارة الوزير جولة تفقدية لمجمع استهلاكي بالشيخ هارون وافتتح مجمع أخر في منطقة العقاد.