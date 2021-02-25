محمد رمضان يكشف عن عمل غنائي جديد بالإمارات

كشف الفنان محمد رمضان عن تحضيره مفاجأة غنائية جديدة يصورها حاليًا بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وكشف الفنان عن صورة من كواليس العمل الجديد، ظهر فيها مرتديا قميصا مفتوحا وتحاوطه الأموال حول حزامه، معلقا: «هل أنتم مستعدون كونوا جاهزين.. ثقة في الله نجاح».وكانت انتشرت، خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد بمشكلات بين الفنان محمد رمضان وزوجته نسرين، وحدوث انفصال بينهما، ونفى محمود رمضان، شقيق ومدير أعمال الفنان محمد رمضان، في تصريحات لـ«الدستور»، الأخبار المنتشرة، مؤكدًا أنها أخبار ليست صحيحة، وأنه يتواجد وشقيقه حاليًا للتصوير في دبي، على أن يعودا الجمعة المقبل على الأكثر.وأكد أن «محمد رمضان» يستكمل مسلسل «موسى»، المقرر عرضه خلال رمضان، بداية من الأسبوع المقبل بعد قطع شوط كبير خلال الأيام الماضية، نافيًا حدوث مشكلات.