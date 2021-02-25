«أبلة فاهيتا» تعلن موعد عرض مسلسلها «دراما كوين»

أعلنت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" موعد عرض مسلسلها الجديد «دراما كوين»، بعد أن انتهى المخرج خالد مرعي، من عمليات مونتاج ومكساج مسلسل خلال الفترة الماضية.وعلقت الدمية الشهيرة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أبلة فاهيتا.. دراما كوين، قريبا على نتفليكس".وكانت الجهة المنتجة قد أطلقت الإعلان الدعائي للمسلسل عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي من المقرر أن يتم عرضه عبر منصة "نتفليكس" خلال شهر مارس المقبل.مسلسل «دراما كوين» من إنتاج شبكة "نتفيلكس" الاصلية من 6 حلقات وسيتم تقديمه على أجزاء، ويتكتم صناع العمل تفاصيله لضمان عنصر المفاجأة للجمهور، ويعتمد على الوجوه الشابة وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول.ينتمى مسلسل "دراما كوين" إلى الدراما الساخرة، حيث تظهر فيه الأبلة مع عائلتها الشهيرة بجانب بعض أعضاء العائلة الجدد، ويناقش المسلسل بعض القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر وتقدم خلاله "أبلة فاهيتا" 10 "اسكتشات" غنائية راقصة.المسلسل من إنتاج كلًا من شركتي OKWRD Productions بالتعاون مع ASAP Productions والمنتج المنفذ أمين المصري.ويشارك في بطولة الموسم الأول كلًا من كارو وبودي أبناء الدمية أبلة فاهيتا، ويشارك في العمل أيضا من الفنانين، النجم باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله، والمسلسل الجديد من إخراج خالد مرعي