رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أبلة فاهيتا» تعلن موعد عرض مسلسلها «دراما كوين»

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:53 ص
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
محمد قدري
طباعة
أعلنت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" موعد عرض مسلسلها الجديد «دراما كوين»، بعد أن انتهى المخرج خالد مرعي، من عمليات مونتاج ومكساج مسلسل خلال الفترة الماضية.

وعلقت الدمية الشهيرة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أبلة فاهيتا.. دراما كوين، قريبا على نتفليكس".

وكانت الجهة المنتجة قد أطلقت الإعلان الدعائي للمسلسل عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي من المقرر أن يتم عرضه عبر منصة "نتفليكس" خلال شهر مارس المقبل.

مسلسل «دراما كوين» من إنتاج شبكة "نتفيلكس" الاصلية من 6 حلقات وسيتم تقديمه على أجزاء، ويتكتم صناع العمل تفاصيله لضمان عنصر المفاجأة للجمهور، ويعتمد على الوجوه الشابة وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول.

ينتمى مسلسل "دراما كوين" إلى الدراما الساخرة، حيث تظهر فيه الأبلة مع عائلتها الشهيرة بجانب بعض أعضاء العائلة الجدد، ويناقش المسلسل بعض القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر وتقدم خلاله "أبلة فاهيتا" 10 "اسكتشات" غنائية راقصة.

المسلسل من إنتاج كلًا من شركتي OKWRD Productions بالتعاون مع ASAP Productions والمنتج المنفذ أمين المصري.

ويشارك في بطولة الموسم الأول كلًا من كارو وبودي أبناء الدمية أبلة فاهيتا، ويشارك في العمل أيضا من الفنانين، النجم باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله، والمسلسل الجديد من إخراج خالد مرعي

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

بالأسماء.. إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة بالعلمين

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانيه

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«معبد روياها».. كتاب جديد عن دار النخبة لثويبة صابر

مناقشة «حاكم.. جنون ابن الهيثم» لـ يوسف زيدان في مكتبة مصر الجديدة غدا

عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان فيلم التراث تحمل أسم عصمت يحيي

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة