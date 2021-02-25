ضبط سائق بـ15 طن ذهب خام فى مرسى علم

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة مرسى علم، بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الخميس، من ضبط سائق مقيم بمحافظة قنا أثناء استقلاله سيارة "نقل"، محمل عليها كمية من الأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب تزن حوالى 15 طنًا تقريبًا.وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية"، والسيارة لاستخدامها في النقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.