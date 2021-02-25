الجيش الإسرائيلي يعلن جاهزيته لعملية عسكرية ضد إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أن الجيش الإسرائيلي جاهز دائما لأي عملية ضد إيران إن اقتضت الحاجة لذلك.ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إيران بأنها "مشكلة المنطقة والعالم كله، وتشكل تهديدا ضد إسرائيل"، مضيفا أن الكثير من جهود إيران لا يمكن التراجع عنها، لأنها تكتسب الكثير من المعرفة والخبرة، والولايات المتحدة، وأوروبا ودول الشرق الأوسط تعرف جيدا خطوات إيران التي يمكن أن تقود إلى سباق تسلح واسع.