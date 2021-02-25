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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر أخبار فيروس كورونا.. إحصائيات الإصابات والوفيات الرسمية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:09 ص
كورونا
كورونا
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير آخر أخبار فيروس كورونا.. إحصائيات الإصابات والوفيات الرسمية وفقا لإحصائيات المعامل المركزية والتي تحظى يومياً على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث أصبحت متابعة بيان وزارة الصحة والسكان واحدة من عادات المصريين لمعرفة تطورات أزمة فيروس كورونا.


آخر أخبار فيروس كورونا.. إحصائيات الاصابات 2021


أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن ارتفاع عدد المتعافين الجدد إلى 389 ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى الآن 139072 فيما تم تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة وفقا لإحصائيات اليومية المعامل المركزية التابعة للوزارة.

كما تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة في مستشفيات العزل التي خصصتها الوزارة لاستقبال الحالات والتعامل معها وتلقى العلاج اللازم حتى اكتمال الشفاء وذلك للحالات الخفيفة والمتوسطة أما في الحالات الشديدة والخطيرة فيصبح السيطرة على الفيروس داخل الجسم أمرا صعبا حيث يكون قد تمكن من الخلايا المناعية و دمرها تماما.

أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19


وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الأعراض التي يجب التعامل معها حين الشعور بها واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتعامل مع الآخرين على أساس الإصابة حتى إجراء مسحة طبية للتأكد من وجود الفيروس من عدمه وهى الشعور بالصداع النصفي والإسهال وسعال ووجود طفح جلدي وإحمرار في أماكن ملامسة الأنف مع شعور بتعب عام في الجسم مع تكسير وهمدان أثناء الحركة إلى أن تصل إلى فقدان حاستي الشم والتذوق، لذلك مع بداية الأعراض يجب أن يتوجه المريض إلى إحدى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وعمل مسحة pcr وعزل نفسه في المنزل حتى ظهور نتيجة تحليل.

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لقاح سبوتنيك الروسي في علاج فيروس كورونا 


وفيما يخص آخر أخبار فيروس كورونا.. إحصائيات الإصابات والوفيات الرسمية فقد اعتمدت هيئة الدواء المصرية لقاح سبوتنيك الروسي لعلاج الفيروس عقب الاستخدام الطارئ بعد الدراسات في الأشهر القليلة الماضية وجاري توفير قرابة 10 ملايين جرعة من اللقاح للتعامل به مع المرضى ذوي الحالات الحرجة داخل مستشفيات العزل التي خصصتها الحكومة لعلاج المصابين.


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