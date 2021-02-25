الأطقم الطبية تواصل تلقى لقاح كورونا بالغربية (صور)

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار مستشفيات العزل في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية حسب الجدول الزمنى الموضح لكل محافظة بعد أن أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أولى فعاليات تلقى اللقاح من محافظة الغربية.وقال إن مديرية الشئون الصحية بالغربية بدأت أمس، إعطاء لقاحات «كورونا» للفرق الطبية داخل مستشفي المحله العام وحميات بسيون والسنطة، حسب الجدول الزمني الموضوع، مع الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.وأضاف أنه تم تسجيل الأطقم الطبية ما بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاحات، وأن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.