حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:مهنيا: لا تركز على التفاهات والأمور الجانبية حتى تستطيع أن ترتقي وتتطور في عملك واحذر فأنت محل حسد وحقد من حولك.عاطفيا: دائما قلبك صافي ويحمل الحب للجميع وهذا ما يجعلهم يستغلون ذلك، فلا تقترب إلا لمن يحمل الحب وعبر عما بداخلك بوضوح وصدق.صحيا: تركيزك المبالغ فيه في الماضي والمستقبل يجعلك تهمل صحتك وهذا سيكون له تأثير سلبي عليك بعد ذلك.