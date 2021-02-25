حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 25 فبراير 2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:34 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:
مهنيا: لا تركز على التفاهات والأمور الجانبية حتى تستطيع أن ترتقي وتتطور في عملك واحذر فأنت محل حسد وحقد من حولك.
عاطفيا: دائما قلبك صافي ويحمل الحب للجميع وهذا ما يجعلهم يستغلون ذلك، فلا تقترب إلا لمن يحمل الحب وعبر عما بداخلك بوضوح وصدق.
صحيا: تركيزك المبالغ فيه في الماضي والمستقبل يجعلك تهمل صحتك وهذا سيكون له تأثير سلبي عليك بعد ذلك.
مهنيا: لا تركز على التفاهات والأمور الجانبية حتى تستطيع أن ترتقي وتتطور في عملك واحذر فأنت محل حسد وحقد من حولك.
عاطفيا: دائما قلبك صافي ويحمل الحب للجميع وهذا ما يجعلهم يستغلون ذلك، فلا تقترب إلا لمن يحمل الحب وعبر عما بداخلك بوضوح وصدق.
صحيا: تركيزك المبالغ فيه في الماضي والمستقبل يجعلك تهمل صحتك وهذا سيكون له تأثير سلبي عليك بعد ذلك.