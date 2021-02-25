رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور النسخة العربية لروايتى «دولة زنجبار» و«فاتنة باريس»

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:13 ص
كتب
كتب
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "فاتنة باريس"٬ من تأليف جيرمين راموس.

وتدور أحداث الرواية حول "جان دي لانكلو" والتي يناديها الجميع، عدا أمها، للتحبّب بـ"نينون"، إمرأة بفكرها وقلبها وجدّ متيّقظة للحياة.

كان والدها ضابطًا شجاعًا متهوّرًا في شجاعته وكثير الذكاء، وقد أنشأها على بغض الرياء والتصنّع، وعلّمها قراءة الفيلسوف "مونتيني"، ووجد فيها والدها خير تلميذة له "كان متحمّسًا لأن يثقّفها حسب ذوقه الخاص، بينما كانت زوجته مدام دي لانكلو تحاول عبثًا أن تحميها منه بأخذها إلى الكنيسة كلما استطاعت.

في سياق متصل وعن نفس الدار صدر كتاب بعنوان "دولة زنجبار العربية.. لمحة تاريخية"٬ تأليف نورمان بينيـت٬ وترجمة رحمـة الحبسي٬ ويقع الكتاب في 383 صفحة من القطع الوسط.

يتناول الكتاب تاريخ الوجود العربي في زنجبار والدور الذي لعبه سلاطين أسرة البوسعيد الذين تعاقبوا على حكمها وصولًا إلى الانقلاب الدموي الذي حدث في يناير 1964.

اتبع الكاتب نورمان بينيت نهجًا قائمًا على الإحصائيات والروايات التي وثقها العديد ممن عاشوا وعملوا في شرق أفريقيا وتحديدًا في جزر زنجبار وبمبا، وذلك خلال فترة حكم سلاطين الدولة البوسعيدية ومن سبقهم، وتتبع الكاتب تاريخ زنجبار وبدء قيامها كدولة قوية على أيدي البوسعيد وازدهارها في عهد السيد سعيد بن سلطان.

تطرق الكاتب لعدة قضايا شائكة في تاريخ زنجبار ومنها الإتجار بالرقيق وجهود السيد سعيد بن سلطان ومن جاء بعده في اجتثاث هذه التجارة من أصولها، وقدّم الكاتب صورة مفصّلة عن الوضع الاقتصادي والمالي لزنجبار خلال فترة حكم السلاطين وتناول كذلك دور الجمارك وتجارة القرنفل في إنتعاش زنجبار اقتصاديًا.

موضوعات متعلقة

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

7 حالات لعدم صحة الزواج فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

بلاغ للنائب العام ضد «سفاح الجيزة» للتحفظ على أمواله

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اكتشاف السلالة المتحورة لفيروس كورونا فى ليبيا

تورونتو الكندية تلغى فعالياتها بسبب كورونا

مانشستر سيتى يضع قدما فى ربع نهائى أبطال أوروبا

ريال مدريد يفوز على أتالانتا بهدف نظيف فى دورى الأبطال

أيام زمان

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المرض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين

صدور النسخة العربية لروايتى «دولة زنجبار» و«فاتنة باريس»

قضية مصر السكانية على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم