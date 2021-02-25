سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-2-2021

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على المستوي النفطي داخل السعودية

فقد أظهرت بيانات رسمية بالمملكة، أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في ديسمبر نحو 30 % إلى 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، كما تراجعت قيمة الصادرات غير النفطية 7.7 % في ديسمبر إلى 18.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في ديسمبر الأول 2019.