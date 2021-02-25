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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-2-2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:59 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-2-202، خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوى 4.19 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.10 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات البنكية.

ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي الريال استقراره أمام نظيره المصري في البنك التجاري الدولي عند مستوى 4.19 جنيه للشراء وللبيع 4.10 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر العملة السعودية للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل الريال للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وذلك خلال التداولات الصباحية اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي الخميس

كما استقر سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية الجنيه، اليوم، في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.16 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.08 جنيه، كما بلغ سعر الريال في ثاني أكبر بنك حكومي بنك مصر للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقرت العملة السعودية عند مستوى 4.18 جنيه للشراء وللبيع 4.08 جنيه، أما في بنك بلوم مصر فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.16 جنيه.


الريال السعودي أمام الجنيه

كما حققت مستويات سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه اليوم في المصرف المتحد للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.03 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل الريال للشراء عند مستوى 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني استقرت مستويات سعر الريال السعودي لتسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.06 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.05 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11 جنيه.

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على المستوي النفطي داخل السعودية

فقد أظهرت بيانات رسمية بالمملكة، أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في ديسمبر نحو 30 % إلى 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، كما تراجعت قيمة الصادرات غير النفطية 7.7 % في ديسمبر إلى 18.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في ديسمبر الأول 2019.

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