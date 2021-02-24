أسعار العملات الأجنبية في البنوك

سعر الدولار الأمريكى اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

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أسعار الذهب اليوم الخميس 25-2-2021 في مصر بالصاغة (dostor.org)

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر



سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.



سعر اليورو الأوروبي اليوم



سجل عند الشراء ١٨.٩٢٢٤ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ١٩.١٢٦٩ جنيه مصرى.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم



سجل عند الشراء ٢١.٩٩٩٢ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٢٢.٣٦٣٢ جنيه مصري.



سعر الين الياباني اليوم



بلغ عند الشراء ١٤.٧١٣٩ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٤.٩٣٣٥ جنيه مصري.



سعر الريال السعودى اليوم



سجل عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصرى.



سعر الدينار الكويتي اليوم



سجل عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، بلغ عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصري.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم



وصل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى. أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصرسجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.سعر اليورو الأوروبي اليومسجل عند الشراء ١٨.٩٢٢٤ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ١٩.١٢٦٩ جنيه مصرى.سعر الجنيه الإسترليني اليومسجل عند الشراء ٢١.٩٩٩٢ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٢٢.٣٦٣٢ جنيه مصري.سعر الين الياباني اليومبلغ عند الشراء ١٤.٧١٣٩ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٤.٩٣٣٥ جنيه مصري.سعر الريال السعودى اليومسجل عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصرى.سعر الدينار الكويتي اليومسجل عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، بلغ عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوموصل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالى أهم المعلومات والتفاصيل عن أسعار العملات بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ونقدم لكم أسعار العملات الأتية، "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري"، وذلك فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر.تنشر 《الدستور》أسعار العملات الأجنبية التى تعد احدى اهتمامات القارىء المصرى والعربى بشكل يومى على جوجل، ولمعرفة الأسعار يرجى متابعة التقرير التالي.حيث سجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.سجل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٩٢٧١ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٩.١٢٦٩ جنيه مصرى.سجل عند الشراء اليوم، ٢١.٩٩٩٢ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٢٢.٣٦٣٢ جنيه مصري.سعر الريال السعودى اليومسجل عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصرى.سعر الدينار الكويتي اليومبلغ عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصري.سعر الدرهم الإماراتي اليومسجل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.سعر الفرنك السويسري اليومسجل عند الشراء ١٧.١٨٢٢ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٧.٣٦٦٨ جنيه مصرى.