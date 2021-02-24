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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:43 م
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالى أهم المعلومات والتفاصيل عن أسعار العملات بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية، ونقدم لكم أسعار العملات الأتية، "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري"، وذلك فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك


تنشر 《الدستور》أسعار العملات الأجنبية التى تعد احدى اهتمامات القارىء المصرى والعربى بشكل يومى على جوجل، ولمعرفة الأسعار يرجى متابعة التقرير التالي.

سعر الدولار  الأمريكى اليوم


حيث سجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم


سجل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٩٢٧١ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٩.١٢٦٩ جنيه مصرى.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم


سجل عند الشراء اليوم، ٢١.٩٩٩٢ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٢٢.٣٦٣٢ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل عند الشراء ١٧.١٨٢٢ جنيه مصري، ووصل عند البيع  ١٧.٣٦٦٨ جنيه مصرى.



تابع أيضاً:

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سجل عند الشراء ١٨.٩٢٢٤ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ١٩.١٢٦٩ جنيه مصرى.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل عند الشراء ٢١.٩٩٩٢ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٢٢.٣٦٣٢ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

بلغ عند الشراء ١٤.٧١٣٩ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ١٤.٩٣٣٥ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، ووصل عند البيع ٤.١٨٨٩ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، بلغ عند البيع ٥٢.٠٣٧١ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.

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