أمل بوشوشة: لا أريد استكمال تصوير «النحات»

قالت الفنانة أمل بوشوشة إنها لا تفكر في منافسة زميلاتها، وأن مشكلتها مع نفسها طوال عمرها.وأضافت "أمل"، في برنامج the insider بالعربي على تلفزيون دبي، أن مشاركتها في رمضان 2021 بمسلسلين لن تشتت جمهورها كون أن الشخصيتين مختلفتين، مشيرة إلى أن مسلسل "داون تاون" سيعرض على إحدى المنصات، فيما سيتم عرض مسلسل "في وضح النهار" على إحدى الفضائيات العربية.وفي ردها على سؤال حول مصير مسلسل "النحات" الذي توقف تصويره بسبب أزمة كورونا ولم يعرض منه إلا 15 حلقة في رمضان 2020، قالت أمل إن الجواب عند الشركة المنتجة وأن الموضوع أصبح وراءها.واختتمت أمل لقاءها مع الإعلامي إيلي نخلة بالإعلان لأول مرة عن عدم رغبتها في تصوير باقي الحلقات، مشيرة إلى أنها اليوم أصبحت بمكانة أفضل.