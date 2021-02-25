مواعيد القطارات اليوم الخميس 25-2-2021

مواعيد القطارات اليوم الخميس ٢٥-٢-٢٠٢١

مواعيد قطارات الصعيد اليوم

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أسعار العملات الأجنبية في البنوك (dostor.org)



قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٣ م.



قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:١٥ م.



قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:٣٠ م.



قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ م.

مواعيد قطارات الوجه البحرى قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٦ ص.



قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨ ص.



قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨:١٥ ص.



قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨:٣٥ ص.



قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٣:٢٠ ص.



قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٧ م.



قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ١٠:٣٠ م. قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٣ م.قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:١٥ م.قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:٣٠ م.قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ م.قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٦ ص.قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨ ص.قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨:١٥ ص.قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ٨:٣٥ ص.قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٣:٢٠ ص.قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٧ م.قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة ١٠:٣٠ م.

تقدم "الدستور"تقرير عن مواعيد القطارات اليوم الخميس ٢٥-٢-٢٠٢١، وإليكم كافة التفاصيل عن أسعار وخطوط القطارات اليوم سواء فى الوجه القبلى أو البحرى.القطارات تعد أهم وسائل المواصلات بالنسبة للمواطن المصرى بشكل يومى، وهى من إحدى أفضل الوسائل التى يقبل عليها المواطن للتنقل بين المحافظات على مستوى الجمهورية.قطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢.٢٠ ص.قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر موعد قيامه من القاهرة الساعة ١.١٠ ص.قطار رقم 978 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٣.٣٠ ص.قطار رقم 980 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٨ ص.قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠ ص.قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢ م.قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة ١ م.قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:٣٠ م.قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢ م.