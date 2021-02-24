إيبارشية طيبة الكاثوليكية تختتم صوم يونان

أقيمت الأربعاء، صلاة الذبيحة الإلهية بمناسبة اليوم الثالث من صوم أهل نينوى، وذلك بكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بالمريس بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.ترأس الصلاة الأب يوحنا معطي، بحضور عدد محدود من أقباط الكنيسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتختتم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.