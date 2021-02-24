«سينرجى» تطرح أول بوستر لـ«نجيب زاهى زركش»

أطلقت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي البوستر الأول لمسلسل نجيب زاهي زركش الذي يلعب بطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.وظهر الفخراني بضحكته المعهودة منفردًا على صدارة البوستر الجديد داخل سيارة، بالتزامن مع بدء الإعلان والترويج للمسلسلات الجديدة المتنافسة في الموسم الرمضاني.«نجيب زاهي زركش»، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني وبطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، حنان سليمان، مايان السيد، محمد يسري، محمد محمود، ورامز أمير.