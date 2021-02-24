ملك قورة خارج حسابات «فارس» لأحمد زاهر

أعلن عدد من المواقع مؤخرًا انضمام الفنانة ملك قورة لفريق عمل الفيلم السينمائي الجديد "فارس" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد زاهر والمقرر أن يبدأ تصويره غدًا الخميس وسط حضور جميع أبطاله.وكشفت مصادر داخل فريق العمل عن أن ملك قورة ليست ضمن صناع العمل حسبما نشرت تلك المواقع، لافتة إلى أن هناك عددا كبيرا من الأبطال من بينهم حسين فهمي وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وإيمان العاصي وعابد عناني ودارين حداد وآخرون.وفيلم فارس من إنتاج شركة الجذور لأيمن يوسف وتأليف حسام موسى وإخراج رءوف عبدالعزيز.