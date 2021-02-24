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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ملك قورة خارج حسابات «فارس» لأحمد زاهر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:44 م
ملك قورة
ملك قورة
حسين الجندي
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أعلن عدد من المواقع مؤخرًا انضمام الفنانة ملك قورة لفريق عمل الفيلم السينمائي الجديد "فارس" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد زاهر والمقرر أن يبدأ تصويره غدًا الخميس وسط حضور جميع أبطاله.

وكشفت مصادر داخل فريق العمل عن أن ملك قورة ليست ضمن صناع العمل حسبما نشرت تلك المواقع، لافتة إلى أن هناك عددا كبيرا من الأبطال من بينهم حسين فهمي وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر وإيمان العاصي وعابد عناني ودارين حداد وآخرون.

وفيلم فارس من إنتاج شركة الجذور لأيمن يوسف وتأليف حسام موسى وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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