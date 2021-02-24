الإمارات والكويت تبحثان سبل تعزيز مسارات التعاون

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية مع نظيره الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، سبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة.وأكد وزير الخارجية الإماراتي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أن العلاقات الإماراتية- الكويتية عميقة وتاريخية ومزدهرة، وتشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيدا بمسيرة الإنجازات التنموية للكويت الشقيقة، والتي شكلت نموذجا بارزا للتطور والريادة على مختلف الأصعدة.