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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والكويت تبحثان سبل تعزيز مسارات التعاون

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:35 م
عبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد آل نهيان
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية مع نظيره الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، سبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أن العلاقات الإماراتية- الكويتية عميقة وتاريخية ومزدهرة، وتشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيدا بمسيرة الإنجازات التنموية للكويت الشقيقة، والتي شكلت نموذجا بارزا للتطور والريادة على مختلف الأصعدة.

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