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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإيران يبحثان سبل تعزيز العلاقات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:39 م
وزير خارجية كوريا
وزير خارجية كوريا الجنوبية جونج أوي-يونج
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بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية، جونج أوي-يونج، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، سبل تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوزير الكوري الجنوبي إلى الإفراج المبكر عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها إيران في يناير الماضي وقبطانها الكوري الجنوبي.

وردًا على دعوة وزير الخارجية الإيراني إلى إيجاد حل سريع لقضية أصولها المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية، صرح الوزير الكوري بأن الحكومة الكورية الجنوبية تبذل قصارى جهدها بإخلاص.

وأعرب الوزير الكوري عن دعمه لجهود الأطراف المعنية لإجراء حوار من أجل استعادة الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.

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