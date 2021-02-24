وزير الثقافة: مسرح المواجهة والتجوال حلم تحول لحقيقة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن بداية مسرح المواجهة والتجوال كانت حلما تحول لحقيقة مع الوقت، لافتة إلى أن الفكرة جاءت من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ومواجهة التطرف والإرهاب، لتجوب كافة القري والنجوع الأكثر احتياجا.أضافت وزيرة الثقافة خلال حفل إعلان الخطة الجديدة لمسرح التجول بالمسرح القومي أن شعبة مسرح التجول تحولت لفرقة تحمل نفس الاسم تتبع البيت الفني للمسرح، لما قدمته من نجاحات على مدار الفترة الماضية، مؤكده أن الفعاليات لم تتوقف مع جائحة كورونا.أشارت إلى أهمية فن المسرح كوسيلة لنشر التنوير، ومواجهة الأفكار الظلامية، موضحة أن الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، بالتعاون مع الجهات القائمة على المبادرة.الاحتفالية حضرها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين.وخلال الاحتفالية، تكرم وزيرة الثقافة فرق عمل العروض التى شاركت فى خطة 2019 - 2020، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات التي حققتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال منذ تأسيسها كشعبة بفرقة المسرح الحديث عام 2018 إلى جانب فقرات غنائية لكل من فاطمة محمد على، ووائل الفشني.الاحتفالية من إخراج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، صياغة وأشعار طارق علي، ويقدمها الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ والإعلامية منى سلمان.