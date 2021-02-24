رئيس وزراء باكستان ورئيس سريلانكا يبحثان التعاون الثنائي



وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، ناقش الزعيمان خلال اللقاء أهمية العلاقات السريلانكية- الباكستانية مع تاريخ الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية.



وأشاد خان بعمق العلاقات بين البلدين التي تتميز بالاحترام والثقة المتبادلة، وأكد ضرورة بناء الشراكة الاقتصادية القوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي.



وقال إن باكستان وسريلانكا وقفتا إلى جانب بعضهما البعض، وجدد دعم باكستان الثابت لسريلانكا في المستقبل.



وفي السياق الإقليمي، تبادل عمران خان وجهة نظره ورؤيته حول الأمن والتنمية والاتصال في المنطقة، وشدد على أهمية التعاون الإقليمي عبر منصة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) والفرص للإزدهار الإقليمي عبر الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي يعد مشروعًا رائدًا لمبادرة الطريق والحزام الصينية. وأشاد خان بعمق العلاقات بين البلدين التي تتميز بالاحترام والثقة المتبادلة، وأكد ضرورة بناء الشراكة الاقتصادية القوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي.وقال إن باكستان وسريلانكا وقفتا إلى جانب بعضهما البعض، وجدد دعم باكستان الثابت لسريلانكا في المستقبل.وفي السياق الإقليمي، تبادل عمران خان وجهة نظره ورؤيته حول الأمن والتنمية والاتصال في المنطقة، وشدد على أهمية التعاون الإقليمي عبر منصة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) والفرص للإزدهار الإقليمي عبر الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي يعد مشروعًا رائدًا لمبادرة الطريق والحزام الصينية.

التقي رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مع الرئيس السريلانكي، جوتابايا راجاباكاسا، في الأمانة الرئاسية في كولومبو اليوم.