ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

شنت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت خلالها قسم شرطة أبو تيج، وتمكنت الحملة من ضبط 17 قطعة سلاح ناري مختلفة الأنواع و6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة.تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بأسيوط، يفيد تمكن ضباط قسم شرطة أبو تيج من ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا إتجار بالمواد المخدرة خلال حملة أمنية مكبرة.ترأس الحملة العقيد تامر رضا رئيس فرع البحث الجنائي بالجنوب والرائد احمد عاصم حمزة رئيس مباحث قسم ابوتيج وبمعاونة الرائد طارق عنتر.وتم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة أبو تيج وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة.