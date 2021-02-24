إسرائيل: إيران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:24 م
منار أحمدطباعة
أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أن إيران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن إيران تخفي سعيها للتواصل إلى سلاح نووي.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، قائلة: "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".
واتهمت إسرائيل إيران، بتدمير مهمة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، قائلة: "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".
واتهمت إسرائيل إيران، بتدمير مهمة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية.