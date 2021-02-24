وزير الصحة الألماني يحث على زيادة سرعة عمليات التطعيم

حث وزير الصحة الألماني، ينس شبان، على زيادة سرعة عمليات التطعيم في المراكز المخصصة لتلقي لقاح مضاد لكورونا.وقالت شبان، اليوم الأربعاء، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" إن الولايات لديها إمكانيات لإعطاء تطعيمات تصل إلى 300 ألف تطعيم يوميا، لكنها تبلغ حاليا نحو 150 ألف تطعيم يوميا، موضحا أنه ينتظر لذلك أن يتم إسراع وتيرة التطعيم على نحو واضح، مشيرا إلى أن الولايات كانت تحث الحكومة الاتحادية على نحو مفهوم على توفير جرعات كافية، و"الآن صار اللقاح متوفرًا".تجدر الإشارة إلى أن هناك تكدسًا للقاحات من إنتاج شركة "أسترازينيكا" البريطانية- السويدية، وحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية تم حاليا توريد أكثر من 1.4 مليون جرعة لقاح إلى الولايات، ولم يتم حقن سوى 239 ألف جرعة منها حتى أمس الثلاثاء، حسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض.