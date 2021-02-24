جمارك مدينة هامبورج الألمانية تضبط 16 طنًا من «الكوكايين»

ضبطت جمارك مدينة هامبورج الألمانية، أكثر من 16 طنًا من الكوكايين في خمس حاويات قادمة من باراجواي.وأعلن مكتب تحقيقات الجمارك، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على المخدرات في 12 فبراير الماضي، أسفل عبوات من الصفيح المملوءة بعجينة حشو.وحسب البيانات، فإن هذه أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها على مستوى أوروبا.