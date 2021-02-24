بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

تواصل كليات جامعة دمياط ووحداتها المختلفة، اليوم الأربعاء، الإجراءات النهائية لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه السبت المقبل، بناءً على توجيهات الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط.وتستمر عمليات التعقيم والتأكيد على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية، حيث تم تعقيم كافة مدرجات وقاعات الكليات التي ستحتضن اختبارات الفصل الدراسي الأول، ابتداءً من الأسبوع المقبل لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تحت إشراف تام من الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسادة عمداء الكليات ووكلائهم.وتهيب الجامعة بجميع منتسبيها وعلى الأخص أبنائها وبناتها طلاب وطالبات الجامعة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة وعلى الأخص التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، الالتزام بارتداء الكمامة الطبية بالطريقة الصحيحة، و الدخول من بوابات التعقيم، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، و تجنب المصافحة ولمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، وعدم تبادل الأدوات الكتابية أو الشخصية مع الغير، ومغادرة الكلية فور الانتهاء من الامتحان.كما أعلنت الجامعة بوقف العمل بنصف القوى البشرية الذي سبق نشره في 31 ديسمبر 2020، وعودة جميع القائمين بالعمل قبل توقف الدراسة للعمل بشكل منتظم وكامل.