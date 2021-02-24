محامي صديق «سفاح الجيزة» يطالب بمليون جنيه تعويض (فيديو)
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:27 م
اسلام قورةطباعة
قال محامي زوجة المجني عليه "صديق سفاح الجيزة"، إن حكم إحالة المتهم للمفتي طبيعي لارتكاب المتهم جرائم القتل العمد وخيانة الصداقة والاستيلاء على الأموال، كما طالب المحامي بتعويض مدني قدره مليون جنيه لصالج زوجة القتيل عن الأضرار الواقعه عليها.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، قد أصدرت حكما بإحالة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة" للمفتي، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفنه، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، قد أصدرت حكما بإحالة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة" للمفتي، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفنه، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.