محامي صديق «سفاح الجيزة» يطالب بمليون جنيه تعويض (فيديو)

قال محامي زوجة المجني عليه "صديق سفاح الجيزة"، إن حكم إحالة المتهم للمفتي طبيعي لارتكاب المتهم جرائم القتل العمد وخيانة الصداقة والاستيلاء على الأموال، كما طالب المحامي بتعويض مدني قدره مليون جنيه لصالج زوجة القتيل عن الأضرار الواقعه عليها.كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، قد أصدرت حكما بإحالة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة" للمفتي، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفنه، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.