المشدد 3 سنوات لطالب متهم بترويج مخدر «الهيروين» في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في منطقة المطريةوأسندت النيابة للمتهم «هـ.و»، طالب، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة القسمكان قسم شرطة المطرية أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبهت في أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، وبالتقرب منه حاول الهرب وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحيازته على شنطة بلاستيك سوداء اللون وبداخلها الهيروين المخدر 600 جرام، وهاتف محمول ومبلغ مالي.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار والربح الغير مشروع، وتحرر المحضر اللازم.