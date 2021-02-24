82% تراجعًا فى واردات الأرز خلال 2020

واصلت واردات الأرز تراجعها لمستويات قياسية جديدة لتسجل 46.4 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 262.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 216.2 مليون دولار بنسبة 82.3% خلال عام.ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات الأرز شهريًا تراجعًا لـ 3.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضى مقابل 4.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 15% خلال عام.يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم قد بلغت 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 6.6 مليار دولار بنسبة 9.4%.