الحكومة الألمانية تقرر تمديد مهمة الجيش في أفغانستان

مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لمواصلة مهمة الجيش الألماني في أفغانستان حتى 31 يناير 2022.ووافق المجلس اليوم الأربعاء على الإبقاء على الحد الأقصى للجنود المشاركين في المهمة عند 1300 جندي دون تغيير.ويشارك الجنود الألمان في إطار مهمة التدريب "الدعم الحازم" لحلف شمال الأطلسي (الناتو).ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني "بوندستاج" على التمديد حتى يصبح ساري المفعول.