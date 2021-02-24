تفاصيل مصرع سائق لودر أثناء محاولته إنقاذ حياة أسرته في التبين

بالانتقال والفحص تبين أنه حال وجود المتوفي صحبة والده داخل الجراج فوجئ بتحرك لودر من مكان عالٍ (منزل رامب) فقام المتوفي لرحمة الله بمحاولة الصعود للودر لإيقافه إلا أنه انزلقت قدماه مما أدي لسقوطه أسفل العجلات الخلفية للودر وتوفي في الحال متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات بالوجه وأسفل الرقبة وفقد الوعي.



وبسؤال والده (شاهد الواقعة) ويدعي "عبدالكريم أحمد" ٦٩ سنة، حارس ومقيم ذات العنوان السابق- أيَّد ما جاء بالفحص وعلَّل وفاة نجله قضاء وقدر.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة.

لقى سائق لودر مصرعه أسفل عجلات لودر أثناء محاولته إنقاذ أسرته من دهسهم أسفل عجلات اللودر في منطقة التبين.وتلقى رجال مباحث قسم شرطة التبين بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول "محمد عبدالكريم" ٢٩ سنة، سائق لودر، ومقيم دائرة القسم- جثة هامدة إثر ادعاء سقوطه من أعلي لودر بجراج دائرة القسم.